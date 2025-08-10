Nuova squadra a breve per Calabria? Dialoghi in corso col Panathinaikos

L'ex capitano del Milan, Davide Calabria, potrebbe trovare a breve una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta il collega ed esperto di mercato, Matteo Moretto, sul terzino destro ci sarebbe il Panathinaikos. Dialoghi in corso tra le parti.

28 anni, Calabria ha lasciato il Milan, col quale ha giocato tutta la carriera, lo scorso gennaio per accasarsi al Bologna. Nei cinque mesi in rossoblù si è tolto la soddisfazione di vincere una Coppa Italia, peraltro in finale contro i rossoneri. 13 presenze complessive agli ordini di Vincenzo Italiano, dopo una storia lunga 272 partite col Diavolo, condite da 10 reti.

Dalla Grecia fanno sapere che il Panathinaikos ha fatto pervenire al giocatore un'offerta per un contratto triennale. E sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Lille, che in questa sessione di mercato si è rinforzato con un ex milanista come Olivier Giroud.