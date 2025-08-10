De Winter-Milan, è fatta: trattativa chiusa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro

vedi letture

Il Milan si appresta ad accogliere il suo nuovo difensore centrale. E' infatti chiusa la trattativa che porterà Koni De Winter in rossonero, e che soprattutto regalare a mister Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo dopo il già confermato addio di Malick Thiaw, ormai prossimo a vestire la maglia del Newcastle in Premier League. Come riportato da Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato, è stato raggiunto un accordo verbale tra Milan e Genoa per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli burocratici prima di dare il via libera al difensore belga per svolgere le visite mediche.

Il profilo De Winter: caratteristiche e curiosità

De Winter, classe 2002, 191 cm d'altezza ed un fisico importante che lo rendono adatto sia per giocare a tre che a due. In passato ha giocato addirittura sulla fascia grazie ad una velocità di punta non indifferente. Prelevato dal Belgio dalla Juventus, ha fatto tutta la trafila delle giovanili in bianconero fino a trovare l'esordio con la Vecchia Signora contro il Malmoe in Champions League nel dicembre 2021. Pavel Nedved, allora vicepresidente del club piemontese, lo aveva investito in modo importante prima della partita: "È un ragazzo molto tranquillo, lo vedo anche rilassato e sono molto curioso della sua prestazione perché credo possa diventare molto forte. Proverà una grande emozione, ma penso che farà bene".