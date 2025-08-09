Roma, Cristante: "Modric ha vinto sei Champions, a un giocatore così c’è tanto da rubare…"

Intervistato da Sky, Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha commentato così l'arrivo in Italia di due grandi giocatori come Luka Modric (Milan) e Kevin De Bruyne (Napoli): "Cosa ruberei a Modric e De Bruyne? È difficile, c’è tanto da rubare (ride, ndr). Sono contento che due campioni incredibili come loro siano arrivati in Italia, danno visibilità alla Serie A ed è una cosa importante. Entrambi hanno fatto la storia, non saprei dire cosa gli ruberei. Forse per riprendere le risposte precedenti, gli ruberei proprio la capacità di vincere. Modric ha vinto sei Champions, a un giocatore così c’è tanto da rubare….





Chi è più forte tra Modric e De Bruyne? Questa domanda è ancora più difficile della precedente. Non saprei… forse per l’età attuale direi De Bruyne, ma Modric è un giocatore che ha vinto tantissimo ed è ancora un campione. Entrambi faranno bene ed è un piacere averli nel nostro campionato”.

