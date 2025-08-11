Hojlund o Vlahovic? Costacurta: "Nessuno dei due è straordinario. Gimenez non è inferiore"

Billy Costacurta, nel suo intervento a Sky Sport 24, ha parlato sull'attualità del mercato rossonero, con il Milan alla ricerca di un nuovo centravanti. Le sue parole:

Hojlund è il giocatore giusto per l'attacco? O meglio Vlahovic?

"Nessuno dei due è straordinario, ma entrambi possono aiutare. Se la squadra li aiuterà loro possono dare una mano, ma nessuno dei due tira fuori i gol da soli. Il Milan ha scelto un allenatore che può dare una mano a vincere, ma non sono così sicuro che questa squadra possa aiutare il centravanti. Per me il Milan ha bisogno di un centravanti sensazionale e né Hojlund né Vlahovic lo sono. Per dire, Gimenez secondo me non è inferiore a nessuno dei due".