Hojlund o Vlahovic? Costacurta: "Nessuno dei due è straordinario. Gimenez non è inferiore"
MilanNews.it
Billy Costacurta, nel suo intervento a Sky Sport 24, ha parlato sull'attualità del mercato rossonero, con il Milan alla ricerca di un nuovo centravanti. Le sue parole:
Hojlund è il giocatore giusto per l'attacco? O meglio Vlahovic?
"Nessuno dei due è straordinario, ma entrambi possono aiutare. Se la squadra li aiuterà loro possono dare una mano, ma nessuno dei due tira fuori i gol da soli. Il Milan ha scelto un allenatore che può dare una mano a vincere, ma non sono così sicuro che questa squadra possa aiutare il centravanti. Per me il Milan ha bisogno di un centravanti sensazionale e né Hojlund né Vlahovic lo sono. Per dire, Gimenez secondo me non è inferiore a nessuno dei due".
Pubblicità
News
Le più lette
1 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
Primo Piano
Allegri: "Non è stato un disastro, l'importante era non avere infortuni. Ora inizia la stagione che conta, la più divertente"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com