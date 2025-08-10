Sottil sarà compagno di squadra di Camarda. L'ex rossonero ha firmato per il Lecce

Un ex rossonero sarà compagno di squadra di Francesco Camarda: il Lecce ha reso noto l'acquisto in prestito oneroso di Riccardo Sottil dalla Fiorentina. L'esterno offensivo ha giocato nel Milan nella seconda parte della passata stagione, sempre a titolo temporaneo dai viola.

26 anni, nella sua breve parentesi Sottil ha raccolto 8 presenze con la maglia del Milan ma una sola da titolare, contro il Verona lo scorso 15 febbraio. Sergio Conceiçao lo ha utilizzato poi negli spezzoni finali di gara, come esterno destro o sinistro d'attacco ma all'occorrenza anche in difesa come capitato a Lecce, nella partita vinta per 2-3 in rimonta. E proprio dal Salento riparte la carriera del giocatore al quale auguriamo le migliori fortune.