Calvert-Lewin è svincolato: può essere un'idea per il Manchester United

Calvert-Lewin è svincolato: può essere un'idea per il Manchester UnitedMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 00:36News
di Federico Calabrese

Dopo aver terminato il suo contratto con l'Everton, Dominic Calvert-Lewin potrebbe unirsi al Manchester United a parametro zero. Secondo Talk Sport, l'attaccante inglese accetterebbe la destinazione nonostante la folta concorrenza, con i Red Devils che non sarebbero contrari all'opportunità di mercato.