Prima Maignan, poi Chevalier: Gigio Donnarumma ancora rimpiazzato da un ex Lille?

Gianluigi Donnarumma rimpiazzato ancora una volta dal portiere del Lille? Tutto porta verso questa direzione. Il Paris Saint-Germain ha infatti annunciato nella serata di venerdì 9 agosto l'acquisto di Lucas Chevalier che ha siglato un accordo fino al 2030.

Manovra strana o che forse sta a indicare la via d'uscita del portiere italiano, il cui contratto scade nel 2026. Anche perché il costo dell'operazione Chevalier è i 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una cifra che difficilmente può essere spesa per un portiere di riserva. La situazione Donnarumma è un deja vu che riporta all'estate del 2021, quando il portiere non aveva ancora sciolto le riserve sul rinnovo di contratto col Milan, che a quel punto ruppe gli indugi e decise di chiudere per Mike Maignan del Lille. Alla fine Donnarumma approdò a Parigi a parametro zero. Chevalier, per la cronaca, era all'epoca il vice di Maignan ed è destinato a diventare il portiere titolare del PSG. Quale futuro adesso per il classe 1999 che Sinisa Mihajlovic lanciò in Serie A quando aveva solamente 16 anni?