Reijnders torna a segnare in Italia: doppietta al Palermo in amichevole
MilanNews.it
Tijjani Reijnders è tornato a segnare in Italia. L'ex centrocampista goleador del Milan è andato a segno questa sera nell'amichevole del suo Manchester City contro il Palermo al Barbera. Per la squadra di Inzaghi l'occasione di sfidare una delle migliori squadre al mondo. Haaland in gol al 25'. Poi brilla l'ex Milan Reijnders con una doppietta nella ripresa.
I numeri di Reijnders con la maglia del Milan
in due stagioni il centrocampista olandese ha messo a segno 19 gol totali in 104 presenze condite da 9 assist
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
Primo Piano
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
Carlo PellegattiJASHARI NELLA “MOSTELLARIA “. UN ALTRO VECCHIO CUORE IN ROSA. THIAW-VLAHOVIC? “NEVER!”
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com