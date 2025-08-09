Reijnders torna a segnare in Italia: doppietta al Palermo in amichevole

di Niccolò Crespi

Tijjani Reijnders è tornato a segnare in Italia. L'ex centrocampista goleador del Milan è andato a segno questa sera nell'amichevole del suo Manchester City contro il Palermo al Barbera. Per la squadra di Inzaghi l'occasione di sfidare una delle migliori squadre al mondo. Haaland in gol al 25'. Poi brilla l'ex Milan Reijnders con una doppietta nella ripresa. 

I numeri di Reijnders con la maglia del Milan

in due stagioni il centrocampista olandese ha messo a segno 19 gol totali in 104 presenze condite da 9 assist