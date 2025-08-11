TOP NEWS del 10 agosto - Il saluto di Thiaw, Milan sconfitto contro il Cheslea, De Winter vicino

TOP NEWS del 10 agosto - Il saluto di Thiaw, Milan sconfitto contro il Cheslea, De Winter vicinoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi domenica 10 agosto 2025:

Thiaw a Sky: "Contento della scelta, ma è stato un piacere giocare nel Milan. Ricordo più bello? Il cammino verso la semifinale di Champions nel 2023"

CHE-MIL (4-1): finisce in goleada, Milan in 10 per un'ora

MN - Ultimi dettagli tra Milan e Genoa, poi De Winter sarà rossonero