TOP NEWS del 10 agosto - Il saluto di Thiaw, Milan sconfitto contro il Cheslea, De Winter vicino
MilanNews.it
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi domenica 10 agosto 2025:
Thiaw a Sky: "Contento della scelta, ma è stato un piacere giocare nel Milan. Ricordo più bello? Il cammino verso la semifinale di Champions nel 2023"
CHE-MIL (4-1): finisce in goleada, Milan in 10 per un'ora
MN - Ultimi dettagli tra Milan e Genoa, poi De Winter sarà rossonero
1 Zazzaroni sul mercato del Milan: "Finalmente gli acquisti di Jashari e Estupiñan. Allegri stravede per Bartesaghi"
Primo Piano
Allegri: "Non è stato un disastro, l'importante era non avere infortuni. Ora inizia la stagione che conta, la più divertente"
Luca SerafiniRadiografia di una rosa da Champions. Modric, Allegri e i tifosi hanno fame. Le puttanelle sui carri
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Thiaw e Musah: sbagliato cederli. I 10 profeti di sciagure spariti
