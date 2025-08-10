MN - Ultimi dettagli tra Milan e Genoa, poi De Winter sarà rossonero

MN - Ultimi dettagli tra Milan e Genoa, poi De Winter sarà rossoneroMilanNews.it
Oggi alle 19:52Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Il Milan ha individuato in Koni De Winter il successore di Malick Thiaw, con il tedesco, come confermato anche da Max Allegri, verrà ceduto al Newcastle per 38 milioni di euro più 4 di bonus. Nella giornata odierna, apprende la redazione di MilanNews.it, il club rossonero ha trovato l'accordo con il calciatore.

Ora l'affare viaggia verso la chiusura per una cifra tra i 20 ed i 25 milioni di euro con i bonus: si stanno limando le ultime differenze e i dettagli tra Milan e Genoa, dopodiché De Winter potrà vestire la maglia rossonera.

di Antonio Vitiello.