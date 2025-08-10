live mn CHE-MIL (4-1): finisce in goleada, Milan in 10 per un'ora

Ultima amichevole estiva del Milan decisamente negativa: la partita è stata sicuramente condizionata dal rosso a Coubis al 18', ma il Chelsea è stato inarrestabile per gran parte del match. A fine primo tempo ed inizio ripresa la squadra di Allegri ha provato a far vedere qualcosa ma senza mai impensierire più di tanto i Blues. La rete di Fofana è comunque meritata. Menzione speciale per Leao che ha giocato una partita importante per movimenti, gesti tecnici ed impegno.

90' Gol del Chelsea, Delap. Tutto troppo facile per il Chelsea, che con un Milan schierato trova una verticale scolastica. Marcatura laser di Tomori, Maignan ancora una volta male: tocca ma non basta. Finisce 4-1, triplice fischio senza recupero.

88' Tiro di Essugo da fuori, facile per Maignan.

85' Altri cambi per Allegri: fuori Loftus-Cheek e Saelemaekers, dentro Sia ed Eletu. Standing ovation per il centrocampista ex Chelsea.

83' Estevao semina il panico sulla fascia: nonostante il raddoppio riesce ad andare e mettere in mezzo, cross deviato in corner.

80' Seconda frazione di gioco comunque positiva dei rossoneri. Anche perché fare peggio di quanto fatto nel primo tempo sarebbe stato difficile.

77' Cori di sfottò contro Maignan da parte di Stamford Bridge: "You're just a shit Robert Sanchez".

73' Secondo cambio per il Milan: fuori Musah, dentro Dutu

73' Cambi in sequenza per il Chelsea che inserisce Walsh, George, Hato ed Essugo al posto di Neto, Gittense, Adarabioyo e Caicedo.

72' Cooling break

71' Un bel gol del Milan che ricordiamo è in inferiorità numerica dal 19' per l'espulsione di Coubis. Gran bella imbucata di Saelemaekers dalla sinistra per l'inserimento di Fofana che supera Sanchez sul suo palo.

70' GOL DEL MILAN! SEGNA YOUSSUF FOFANA!

67' Gol del Chelsea con Delap. Ottima l'esecuzione dal dischetto dell'attaccante, Maignan intuisce ma non arriva sul destro a incrociare che si infila sull'angolo basso.

64' Rigore per il Chelsea: traversone basso di Delap sull'out più lontano e Musah stende Estevao.

61' A lasciare il posto ai nuovi entrati del Chelsea: James, Enzo Fernandez, Joao Pedro e Palmer.

60' Vagonata di cambi nel Chelsea: dentro Malo Gusto, Santos, Delap ed Estevao. Occhio al brasiliano.

59' Super azione personale di Loftus che riesce a sfondare in area dal lato e crossare dal fondo: James anticipa tutti e sventa il pericolo.

58' Tiro dal limite di Enzo Fernandez: intervento goffo di Maignan, difettoso nella presa. Il portiere rimedia rialzandosi in fretta e bloccando il pallone.

56' Cambio per il Chelsea. Fuori l'infortunato Chalobah, dentro Acheampong.

55' Il Milan si mangia un gol grande come una casa. Passaggio splendido di Leao per Fofana, dribbling su Sanchez ma al momento del tiro si scontra con Bartesaghi. Leao in grande forma.

55' Leao prova lo sfondamento centrale, Adarabioyo lo ferma all'ultimo con una zampata.

52' Tanti cross dalle fasce per il Chelsea, Maignan non esce quando dovrebbe. Il portiere rossonero sembra essere in difficoltà in questo aspetto del suo gioco.

49' Classica azione alla Musah: punta l'avversario sulla fascia, arriva sul fondo, crossa, si fa rimbalzare addosso la deviazione e rimessa dal fondo per gli avversari.

47' Contropiede fulmineo Milan, Loftus serve Modric sulla corsa. Il croato avanza, finta di servire il taglio di Leao e poi va al tiro dal limite: conclusione precisa ma debole, blocca in due tempi Sanchez.

46' Comincia la ripresa, possesso per il Milan.

- Entra Luka Modric, primi minuti in rossonero per il campione croato. Esce Samuele Ricci.

- Luka Modric si prepara all'ingresso in campo.

Un ottimo Chelsea è in vantaggio 2-0 su un Milan in difficoltà dopo i primi 45' dell'amichevole che si sta giocando a Stamford Bridge. La gara si sblocca dopo 5' con l'autorete di Andrei Coubis, che devia la palla nella propria porta nel tentativo di anticipare un avversario. Tre minuti più tardi è Joao Pedro a timbrare il cartellino per il 2-0.

La situazione dei rossoneri si complica al 19' con l'espulsione di Andrei Coubis: rosso diretto per lui che atterra Joao Pedro lanciato a rete. Più Blues che Milan in questa prima frazione di gioco, in difficoltà gli esterni di Max Allegri contro il reparto avanzato di Enzo Maresca, una condizione fisica importante per gli inglesi. Rafa Leao aveva trovato il gol ma era in fuorigioco. Cole Palmer va più volte vicino al tris, in un'occasione viene fermato dal palo. Termina 2-0 il primo tempo, il Milan deve provare a reagire oltre le difficoltà.

47' Errore di Maignan in uscita, ma poi rimedia con una bellissima parata su Neto. Sulla respinta Cucurella prova il gol al volo, salvato sulla linea. Il Milan si salva con il duplice fischio.

46' Bella azione personale di Saelemaekers che dribbla l'avversario, al limite dell'area, con un tocco di suola molto delicato. Il tiro poi, totalmente sbilenco, non rende giustizia alla preparazione.

45' Due minuti di recupero.

44' Contropiede fulmineo di Leao, imprendibile. Scatto di 50 metri di Rafa che entra in area a da posizione defilata tenta la stoccata. Sanchez chiude goffamente in angolo. Sul corner il portiere del Chelsea deve uscire su Tomori che era stato trovato solo sul secondo palo.

42' Gol del Milan di Leao, annullato per fuorigioco. Rafa aveva trovato uno splendido colpo di testa in tuffo da attaccante consumato, peccato per l'offside.

41' Qualche minuto fa vi abbiamo raccontato delle splendide punizioni battute da Cole Palmer. Bene, questa di Saelemaekers perde il confronto in modo imbarazzante: palla sulla barriera. Occasione sprecata.

40' Ottima apertura di Fofana per Bartesaghi, il cross del laterale però è impreciso. Sul prosieguo grande giocata di tacco di Leao per Fofana, filtrante intercettato. Ma l'arbitro fischia un fallo su Leao, punizione dal limite per il Milan. Batte Saelemaekers.

39' Bello schema da corner del Milan che attira il Chelsea tutto a sinistra e serve Fofana solo a destra: la sponda di testa del francese non trova nessun compagno nel cuore dell'area.

38' Leao prova la magia con un sombrero in area, ma il portoghese viene raddoppiato ogni volta. Palla spazzata via da Chalobah. Rafa non si arrende.

35' Continua la sofferenza del Milan, ma sarà così fino al termine della partita. La condizione fisica del Chelsea è incredibile, i Blues vanno al triplo.

33' Leao viene fermato da James all'ingresso in area con una super scivolata. Grande intervento del terzino inglese che negli ultimi anni ha sofferto troppi infortuni. Oggi sembra essere in ottima condizione fisica. Nel frattempo continuano gli assalti Chelsea, rossoneri alle corde. Manca ancora un'ora.

29' Cross da destra e Palmer che sfiora il gol in sforbiciata. Difensori rossoneri nel panico.

28' Si riprende, Chelsea sempre sul piede di guerra. Pressing asfissiante della formazione di Maresca. Milan che ora si schiera con una linea a 4 con Terracciano centrale al fianco di Tomori e Musah terzino. Sarà un lungo pomeriggio.

26' Cooling break. Avvio di partita incredibilmente difficile per il Milan, ora in 10 uomini per l'espulsione di Coubis.

24' Altra punizione incredibile di Palmer, la palla sfiora l'incrocio. Maignan questa volta era ben presente. Superiorità tecnica del Chelsea impressionante.

24' C'è già il Milan a mettersi in difficoltà da solo senza l'intervento dell'arbitro: direttore di gara che regala un calcio di punizione al Chelsea sulla trequarti per un fallo inesistente.

20' Palmer prende il palo su punizione con Maignan battuto: il portiere del Milan era in notevole ritardo.

19' Amichevole che prende una piega totalmente inaspettata e negativa. Vedremo come reagirà la squadra in 11vs10 contro un avversario fortissimo.

18' Coubis atterra Joao Pedro lanciato a rete, è cartellino rosso. 20 minuti disastrosi del giovane centrale.

17' Grande imbucata di Leao per Saelemakers, il belga da buona posizione colpisce un immobile Sanchez. Sulla respinta Leao tenta un colpo di testa complicato, palla fuori.

16' Primo tiro del Milan, è di Leao: la conclusione del portoghese è ribattuta in fallo laterale.

15' Pressing sontuoso della squadra di Maresca, Milan alle corde e spaesato.

14' Il Chelsea continua a fare quello che vuole sulla trequarti, esterni del Milan in totale difficoltà. Questa volta Maignan para facilmente su Pedro Neto.

12' Da capire se è stato più shock l'ennesimo disservizio di DAZN o l'avvio dei rossoneri, letteralmente mangiati dal Chelsea in questo avvio di amichevole. Non bisogna fare brutte figure, anche se parte del danno è stato già fatto.

7' Gol Chelsea, Joao Pedro. Pedro Neto è liberissimo a destra, cross in mezzo e il brasiliano insacca di testa tutto solo. Tomori in difficoltà peggio di DAZN. 2-0

5' Chelsea in vantaggio con autogol di Coubis. 1-0.

Problemi tecnici per DAZN, al momento la partita non viene trasmessa in Italia.

1' Fischio d'inizio, comincia l'amichevole tra Chelsea e Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, questo pomeriggio il Milan scende in campo a Stamford Bridge contro il Chelsea campione del mondo per l'ultima amichevole estiva del pre-stagione. A sole 24 ore dalla sfida di ieri contro il Leeds, finita 1-1, i rossoneri tornano in campo e questa volta Max Allegri schiera una formazione che prevede più titolari e giocatori importanti. Tornano Leao, Loftus, Ricci, Fofana, Tomori e Maignan dal primo minuto, mentre Modric parte nuovamente dalla panchina: il croato è arrivato a Milanello da nemmeno una settimana ed è importante gestirlo nel migliore dei modi. Il Chelsea invece, che la setimana prossima comincia il campionato, schiera una formazione piena di titolari e piena di talento: sarà un test molto interessante.

LE FORMAZIONI

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Michael Salisbury

Assistenti: Hatzidakis-Cook

IV Uomo: Smith