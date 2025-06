Inter, si fa male Calhanoglu: risentimento alla gamba destra

(ANSA) - SEATTLE, 25 GIU - Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu si è sottoposto a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro con la sua squadra per il Mondiale per Club. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra. (ANSA).