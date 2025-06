Lazio, Romagnoli verso il rinnovo con i biancocelesti

Passi avanti per il rinnovo di Alessio Romagnoli. La situazione potrebbe infatti sbloccarsi a breve per il difensore della Lazio. In questi ultimi giorni si inseguivano le voci che vedevano il difensore centrale addirittura lontano dalla Capitale. Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, la firma potrebbe arrivare intorno al 14 luglio quando la squadra si ritroverà per il ritiro a Formello. Un ruolo centrale lo ha svolto il tecnico Maurizio Sarri che ha insistito con il presidente Lotito per far rimare il ragazzo che ritiene al centro del suo progetto.

Il classe 1995 ha fatto ritorno nella capitale, è cresciuto nella Roma, nel 2022 e proprio in maglia biancoceleste ha giocato 124 partite fra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e le tre competizioni europee (Champions, Europa League e Conference) andando a segno in sette occasioni.

In una recente intervista Maurizio Sarri ha così parlato: "La verità è che non c'è più una grande connessione fra il movimento dei club e il movimento della Nazionale, lo penso da diversi anni. Non so quanti saranno i giocatori italiani elegibili per la Nazionale in Serie A, ma penso non più del 15-20%. Questo succede anche in altri campionati. Noi a livello di club negli ultimi anni abbiamo fatto bene: nel ranking UEFA un secondo posto due anni fa e un terzo posto quest'anno. Niente lascerebbe far pensare a una Nazionale che sta fuori per dodici anni dai Mondiali. Però purtroppo penso che questa forbice fra i club e le nazionali si stia allargando".