L'ex rossonero Piccinocchi dà l'addio al calcio: entra nello staff dell'Alcione

vedi letture

Dopo quattro stagioni in maglia arancione, Mario Piccinocchi ha deciso di chiudere la sua carriera da calciatore, rimanendo però legato al mondo del calcio e alla sua Alcione Milano, dove vestirà i panni di collaboratore tecnico dell’allenatore Giovanni Cusatis. Un passaggio di testimone che segna l’inizio di una nuova avventura per un simbolo di milanesità calcistica.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Piccinocchi ha indossato maglie importanti nel suo percorso: Vicenza, Ascoli, Lugano, Seregno, fino alla storica promozione in Serie C conquistata con l’Alcione nella stagione 2023/24. Nell’ultima annata ha collezionato 14 presenze e 1 assist, ricoprendo il ruolo di capitano con grande carisma e professionalità. Memorabili anche le sue 4 presenze in Europa League con il Lugano, tappa fondamentale per la sua maturazione calcistica e personale.

Attraverso un commosso post su Instagram, il centrocampista classe 1995 ha ufficializzato l’addio al calcio giocato, raccontando le emozioni vissute negli ultimi mesi:

“Il mio cuore sapeva già che quella sarebbe stata la mia ultima partita da calciatore. Ho deciso di smettere e di iniziare una nuova, entusiasmante avventura. Ritirarmi è stata una delle decisioni più difficili della mia vita, ma sono grato a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio”.

Un messaggio toccante, pieno di gratitudine per le persone, i club e i luoghi che lo hanno segnato, con un pensiero speciale all’Alcione Milano: “Quattro anni magici, in una favola piena di persone speciali. Grazie per la nuova opportunità, la stima e la fiducia”. Ora, per Piccinocchi, inizia un nuovo percorso con la stessa passione e dedizione che lo hanno sempre accompagnato in campo.