MN - Carobbi critica l'atteggiamento di Theo: "Con Berlusconi non sarebbe mai successo, c'era un'altra disciplina"

Stefano Carobbi, ex terzino del Milan, ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Stefano Carobbi, Theo chiude un ciclo di sei anni al Milan. È stato giusto chiudere qui?

"Dall'atteggiamento che ha avuto l'anno scorso, direi che il Milan ha fatto bene. Al di là della discontinuità nelle prestazioni, ma poi non mi è piaciuto il suo atteggiamento. Nemmeno di Leao, a dire il vero, ma Theo in particolar modo. Certamente non era uno stile da Milan"

Ora la nuova avventura in Arabia Saudita

"Una scelta che sicuramente lo porterà a guadagnare tantissimo, ma a livello di carriera poco condivisibile. Parliamo di un giocatore che è tutt'altro che vecchio e che andando in Arabia Saudita finirà nel dimenticatoio".

Eppure sempre più giocatori e allenatori corrono questo rischio

"Dobbiamo però guardare le conseguenze. Prendiamo Roberto Mancini, ingolosito dalla proposta della Federazione saudita. È durato poco, anche perché lui era abituato alla competitività, alle pressioni. Sono cose che poi ti mancano. Chiaro che i soldi che prendi lì non li prendi da nessun'altra parte, ma sono certo che se Mancini fosse rimasto in Italia oggi lo avremmo rivisto su una panchina".

A livello di cartellino, l'Al Hilal è l'unico ad aver soddisfatto le richieste del Milan. Nonostante il valore del giocatore nessuna big d'Europa ci ha voluto puntare

"Questa è la conseguenza degli atteggiamenti avuti in carriera. Alla fine li paghi. Il suo atteggiamento con Fonseca l'anno scorso era stato eclatante e non so come abbiano fatto a permettergli tutto ciò. Per quel che riguarda la mia esperienza da calciatore del Milan posso dire che con Berlusconi non sarebbe mai successo, c'era un'altra disciplina. Anche se per la verità credo sia un discorso più generale, tutto è cambiato e non solo nel Milan".