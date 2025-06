L'Al Nassr solleva Pioli dall'incarico: ora si chiude con la Fiorentina

Stefano Pioli è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Attraverso i suoi canali ufficiali, l’Al Nassr ha infatti ufficializzato la separazione dal tecnico emiliano che, risolto il contratto con il club saudita, potrà tornare a legarsi ai viola.

Il comunicato stampa. “L'Al Nassr Club Company - si legge su X - comunica che il Sig. Pioli e il suo Staff non sono più lo staff tecnico facente funzioni della prima squadra. Vorremmo ringraziare il signor Pioli e il suo staff per il lavoro dedizione svolto durante la scorsa stagione”.

Adesso, appunto, manca solo la chiusura formale degli accordi con la Fiorentina, che per motivi burocratici arriverà solo dal 3 luglio in poi, ma non vi è comunque alcun dubbio. In Toscana, Pioli firmerà un contratto di tre anni, con stipendio da circa 3 milioni di euro a stagione. Per lui, come detto, si tratta di un ritorno: l’ex tecnico del Milan - che dei gigliati è stato anche calciatore dal 1989 al 1995 con 189 presenze e 1 gol - ha già allenato la Fiorentina nella stagione 2017/2018 e in quella successiva, conclusa anzitempo con le dimissioni arrivate ad aprile 2019. La sua nuova avventura ripartirà sul campo a metà luglio: il ritiro precampionato è in programma dal 14 luglio, un paio di giorni prima il raduno.