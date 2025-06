Bologna, per l'attacco spunta anche l'idea Riccardo Sottil

Sarà un Bologna più italiano. E non è solamente un gioco di parole con l'allenatore capace di riportare sotto le due torri un trofeo che mancava da 51 anni. La società infatti è alla ricerca di nuovi innesti che possano far crescere ulteriormente il livello della qualità in campo puntando su profili nostrani. C'è grande euforia in città per la conquista della Coppa Italia, arrivata vincendo a Roma in finale contro il Milan di Conceiçao, e l'intenzione è quella ovviamente di cavalcare quest'onda e crescere ancora di più.

Per quanto riguarda il ruolo del centravanti, si guarda al ritorno di Ciro Immobile. L'ex attaccante della Lazio che ora veste la maglia del Besiktas. Il centravanti è carico e voglioso di riabbracciare il nostro calcio e l’operazione potrebbe anche andare in porto. L'altra ipotesi per il reparto offensivo è quella che porta a Riccardo Sottil, esterno che nell'ultima parte di stagione ha giocato nel Milan.

Acquisti ma anche richieste per i gioielli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il calcio saudita avrebbe messo nel mirino Riccardo Orsolini. L’Al-Qadsiah offrirebbe 10 milioni di euro al giocatore e 25 milioni alla società. Da capire se il club resisterà o cederà alle lusinghe arabe.