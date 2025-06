Kessié, nostalgia della Serie A? L'ex Milan si propone alla Roma

“A volte ritornano”: potrebbe essere questo il titolo del possibile ritorno in Serie A di Franck Kessié, centrocampista ivoriano attualmente in forza all’Al-Ahli in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Milan si sarebbe proposto alla Roma, dove ritroverebbe Gian Piero Gasperini, l’allenatore che per primo lo lanciò nel calcio che conta.

Il trasferimento non sarebbe impossibile dal punto di vista del costo del cartellino, ma a rappresentare un ostacolo è l’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione percepito in Arabia. Tuttavia, il giocatore sarebbe disposto anche a ridursi lo stipendio pur di tornare a calcare i campi della Serie A.

Kessié e Gasperini si sono incrociati per la prima volta nel 2015 a Bergamo, quando il centrocampista arrivò dall’Atalanta ed entrò a far parte della formazione Primavera. Dopo un anno in prestito al Cesena, debuttò in prima squadra nella stagione 2016-17 proprio sotto la guida di Gasperini, collezionando 31 presenze, 7 gol e 4 assist.

Il grande salto avvenne nel 2017 con il passaggio al Milan, dove nel giro di poche stagioni divenne uno dei pilastri del centrocampo rossonero. Con il Diavolo ha disputato 233 partite, mettendo a segno 37 reti e 16 assist in cinque stagioni. Poi il trasferimento al Barcellona, dove però non è mai riuscito a imporsi del tutto, fino all’approdo in Arabia Saudita con la maglia dell’Al-Ahli.

Ora, il richiamo dell’Italia sembra farsi sentire forte per Kessié. E chissà che non sia proprio la Roma, con Gasperini in panchina, a offrirgli una nuova occasione nel nostro campionato.