Romano: "Alto gradimento del Milan per Nunez, ma a livello di costi è una pista quasi impraticabile, difficilmente raggiungibile"

Darwin Nunez, attaccante in uscita dal Liverpool, è l'obiettivo principale del Napoli per rinforzare il reparto offensivo ed affiancare a Romelu Lukaku un'alternativa di pari livello. Sul centravanti uruguaiano si era interessato anche il Milan, che cerca un altro attaccante dopo il ritorno per fine prestito di Tammy Abraham alla Roma. Ma come spiega Matteo Moretto sul canale Youtube del collega Fabrizio Romano, rispetto al Napoli il club rossonero è molto defilato, viste le alte richieste del Liverpool per il cartellino del classe '99.

Queste le parole del giornalista ed esperto di mercato: "Vi avevo raccontato in esclusiva come il Milan fosse stato uno dei club che ha chiesto informazioni per Darwin Nunez, oltre al Napoli che è nettamente più avanti. Ma il club di De Laurentiis non ha ancora trovato le basi di un accordo con il Liverpool. I due club stanno discutendo ma ad oggi non ci sono passi in avanti in questo senso. Occhio sempre al nome di Lorenzo Lucca per il Napoli. Per il Milan, nonostante un gradimento alto nei confronti di Nunez, a livello di costi è una pista quasi impraticabile, difficilmente raggiungibile".