Milan-Boniface, la pazienza ha premiato i rossoneri: ad inizio mercato il Bayer Leverkusen chiedeva 50 milioni

Come scrive stamattina Repubblica, dopo settimane di ballottaggio tra Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, il Milan ha trovato il suo nuovo centravanti: si tratta di Victor Boniface, 24enne attaccante del Bayer Leverkusen che si trasferirà in rossonero in prestito oneroso con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

La pazienza ha premiato il club di via Aldo Rossi che è da tempo sulle tracce del nigeriano e che ad inizio mercato si era sentito rispondere dai tedeschi che il suo prezzo era di 50 milioni di euro. Ora il Bayer ha aperto al prestito con diritto di riscatto e questo ha portato all'accelerazione delle ultime ore. L'affare è vicino alla conclusione ed è certamente un'ottima notizia per Massimiliano Allegri che avrà finalmente il suo nuovo centravanti.

