Di Marzio: "Milan, sistemati anche gli ultimi dettagli con Boniface: si attendono solo le visite mediche"

lo scrive Gianluca Di Marzio su X.

Nella giornata di ieri, il club di via Aldo Rossi aveva raggiungo un accordo con il Bayer Leverkusen per un prestito con diritto di riscatto, mentre oggi è stata trovata l'intesa anche con il giocatore nigeriano che ora è atteso a Milano per la visite mediche di rito e poi la firma sul contratto.