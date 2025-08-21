MN - Milan-Boniface, operazione in via di chiusura: cifre, formula e retroscena

Il Milan e Victor Boniface sono ad un passo. L’accordo tra i due club è stato trovato con la formula del prestito oneroso a 5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 25, per un’operazione potenziale da 30 milioni in caso di acquisto definitivo da parte del Milan nel corso della prossima stagione.

I rossoneri hanno lavorato parallelamente sui profili di Boniface e Rasmus Hojlund, con l’ex Atalanta che è stato contattato anche dal Napoli, ma quando il Bayer Leverkusen ha aperto alla soluzione del prestito con diritto, ecco che il Milan ha accelerato per arrivare al punto finale, con l’accordo con il Bayer e il lavoro per fissare le visite mediche che avranno come focus, oltre agli aspetti generali e classici, anche il ginocchio che ha subito, per due volte, la rottura del legamento crociato negli anni addietro, come è logico che sia.

Il Milan, a luglio, aveva fatto sostenere delle visite mediche preliminari anche a Marc Pubill in quel di Barcellona per avere certezza della stabilità del suo ginocchio salvo poi scegliere di non affondare il colpo, ma solo per motivi tecnici e non fisico-economici.

Victor Boniface attende lo schedule del volo che lo porterà a Milano per poi sottoporsi ai test con il Milan. Praticamente impossibile che il tesseramento si possa perfezionare per la Cremonese, con l’obiettivo evidente di metterlo a disposizione di Allegri per la partita di venerdì 29, al Via del Mare, contro il Lecce.

Rimane vivo l’interesse per Harder dello Sporting Lisbona, ma un avanzamento sul giocatore verrà deciso dopo la definizione di Boniface e dopo un’ultima valutazione fatta da Furlani e Tare con Massimiliano Allegri.