MN - Milan-Pubill, visite preliminari a Barcellona per capire la stabilità del ginocchio: gli aggiornamenti

Prima di avviare una vera e propria trattativa con l’Almeria, il Milan vuole avere dei riscontri sulle reali condizioni di Marc Pubill e per questo motivo ha inviato a Barcellona – nella clinca del luminare Ramon Cugat - dei membri del proprio staff medico. Con l’autorizzazione del club spagnolo, Pubill sta svolgendo dei test preliminari – con focus su una delle due ginocchia - i cui esiti saranno determinanti per avviare una trattativa tra i due club per il calciatore. Anche l’entourage del ragazzo è presente a questa pratica che può risultare inusuale, ma ha dei fondamenti clinici e il Milan vuole togliersi ogni ragionevole dubbio sul profilo fisico di Pubill.

Alla luce di questo precedente, dunque, il Milan ha deciso prima di valutare le condizioni del ginocchio del giocatore prima di aprire la trattativa con l’Almeria. Sullo sfondo ci sono il Wolverhampton, che è già molto avanti con il giocatore e con il club spagnolo ma che è stato messo in standby, e la Juventus.

Un anno fa, il terzino spagnolo era stato praticamente preso dall’Atalanta per circa 20 milioni, ma all’atto delle visite mediche – secondo le ricostruzioni dell’estate 2024 – emerse un problema ad un ginocchio che richiese un ulteriore approfondimento specialistico al termine del quale l’Atalanta rinunciò alla finalizzazione della trattaitva. Il ragazzo, in un’intervista a Relevo, aveva raccontato la sua verità: Sono cose che succedono nel calcio. L’Atalanta si è comportata bene con me. Quando ero ai Giochi ci siamo sentiti più volte con il direttore sportivo. Puntavano su di me, sono andato lì a firmare e ho superato le visite medice, per quanto si fosse detto che non le avevo superate. Infatti, il medico lì mi ha chiesto chi mi avesse operato al ginocchio, perché ha visto che stava molto bene. Poi, per questioni o decisioni loro, si sono tirati indietro. Non so perché, ma non è una cosa che mi dà molto fastidio. Non ho rancori o problemi. Sono tornato ad Almería e sono felice di essere qui”.