Milan, per il CorSera all'agente di Gimenez è stato dato il mandato di portare offerte superiori ai 28 milioni

Il Milan è vicino a chiudere per Victor Boniface del Bayer Leverkusen, per il quale mancano da definire gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Ma il nigeriano potrebbe non essere l'unico innesto in attacco del Diavolo in quanto Max Allegri vorrebbe un centravanti con caratteristiche differenti da quella di Santiago Gimenez e per questo non è detto che non possa arrivare il giovane talento dello Sporting Lisbona Conrad Harder, che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.

A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che, a proposito del centravanti messicano arrivato a gennaio al Milan dal Feyenoord, aggiunge che alla sua manager Rafaela Pimenta sarebbe stato dato il mandato di portare offerte superiori ai 28 milioni di euro.

