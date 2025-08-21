Oggi ci sarà un incontro tra il Milan e l'agente di Boniface per definire al 100% la trattativa

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa che riguarda il trasferimento al Milan dell'attaccante del Bayer Leverkusen Victor Boniface:

"La trattativa più calda, più discussa, è quella che porterebbe Victor Boniface al Milan. Stiamo parlando di un'operazione davvero molto importante e interessante, non solo per le qualità e le caratteristiche tecniche di Boniface, perché infortuni permettendo stiamo parlando di un attaccante che può davvero cambiare il reparto offensivo del Milan, ma anche da un punto di vista economico, perché sicuramente voglio ribadirvi le condizioni con cui il Milan ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen proprio nelle ultime ore. Accordo chiuso tra club per un prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24. Difatti il pacchetto completo non arriva nemmeno a toccare quota 30 milioni di euro.

Cosa manca per la chiusura di Victor Boniface? Manca l'accordo economico con il calciatore. Il procuratore di Boniface è già in Italia. Si incontrerà con il Milan nelle prossime ore, nella giornata di oggi. Ci sarà un primo contatto diretto tra le parti per arrivare a definire al 100% questa trattativa che è davvero a un passo dalla chiusura. Victor Boniface è vicinissimo al Milan".