Moretto: "Ecco le cifre di Boniface al Milan: prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 24 milioni"
Matteo Moretto, in un post su X, ha confermato che l'imminente passaggio di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen al Milan non avverrà a titolo definitivo, ma in prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 24 milioni di euro. Ecco il post: "Boniface-Milan, assolutamente confermato che non sarà un trasferimento a titolo definitivo. Si tratta di un prestito oneroso a 5m€ + diritto di riscatto a 24m€".
Boniface-Milan, assolutamente confermato che non sarà un trasferimento a titolo definitivo.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 21, 2025
Si tratta di un prestito oneroso a 5m€ + diritto di riscatto a 24m€. https://t.co/vBgtUBT1Hk
Milan-Boniface, la pazienza ha premiato i rossoneri: ad inizio mercato il Bayer Leverkusen chiedeva 50 milioni
