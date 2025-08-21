Moretto: "Ecco le cifre di Boniface al Milan: prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto a 24 milioni"

Matteo Moretto, in un post su X, ha confermato che l'imminente passaggio di Victor Boniface dal Bayer Leverkusen al Milan non avverrà a titolo definitivo, ma in prestito oneroso a 5 milioni di euro e diritto di riscatto a 24 milioni di euro. Ecco il post: "Boniface-Milan, assolutamente confermato che non sarà un trasferimento a titolo definitivo. Si tratta di un prestito oneroso a 5m€ + diritto di riscatto a 24m€".