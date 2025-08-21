Mercato Milan: Boniface in chiusura, per la difesa resta sempre in auge il nome di Okoli

vedi letture

Dopo aver provato a lungo per Dusan Vlahovic (il nodo è l'ingaggio) e per Rasmu Hojlund (il danese non è convinto di lasciare il Manchester United in prestito), alla fine il Milan ha virato su Victor Boniface che, salvo clamorose sorprese, sarà presto un nuovo giocatore rossonero. L'affare con il Bayer Leverkusen è in chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

Lo riferisce l'edizione de Il Giornale in edicola stamattina che aggiunge poi che il Diavolo punta a fare poi un altro colpo di mercato in difesa: tra le piste seguite con interesse dal Milan c'è sempre quella che porta a Caleb Okoli del Leicester, ma non si escludono altre sorprese. Dopo i tanti milioni in cassati dalle cessioni, il club di via Aldo Rossi può concedersi il lusso di ulteriori innesti per alzare l'asticella delle ambizioni e provare a lottare per lo Scudetto.

