Mercato Milan: le cifre di Boniface, l'idea Rayan se parte Chukwueze e un nuovo colpo in difesa. Le ultime da SportMediaset

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, Victor Boniface è atteso nelle prossime ore a Milano dove sono già presenti i suoi agenti. Quello del Milan è stato un vero e proprio blitz, un'operazione lampo sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro e un diritto di riscatto a 24 milioni di euro. La virata sul nigeriano è arrivata dopo che Rasmus Hojlund non apriva al trasferimento a Milanello in prestito con diritto di riscatto, formula che invece è stata accettata da Boniface.

Sempre in attacco, attenzione al giovanissimo talento classe 2006 Rayan del Vasco da Gama che Carlo Ancelotti vorrebbe già convocare nella nazionale maggiore brasiliano. Affare da 10 milioni di euro possibile in caso di partenza di Samuel Chukwueze in questi ultimi giorni di mercato: sull'attaccante esterno nigeriano ci sono Betis, Torino e alcuni club inglesi.

Se Allegri dovesse insistere con la difesa a tre, al Milan servirebbe un altro difensore centrale e tutto porta a Caleb Okoli, giocatore del Leicester. Affare anche questo da 10 milioni di euro.

