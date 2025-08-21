Progetto Milan Futuro: tesserato Cheveyo Balentien. Il comunicato
Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha annunciato di aver tesserato Cheveyo Balentien, esterno destro classe 2006 che farà parte del Progetto Milan Futuro. Ecco il comunicato: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Cheveyo Balentien, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.
L'esterno destro, nato nel 2006, ha giocato le ultime stagioni nel settore giovanile dell'ADO Den Haag e ora ha scelto di legarsi ai colori rossoneri".
