MN - Bakoune, rinnovo e cessione al Monza: rossoneri avranno una percentuale sulla rivendita

vedi letture

Adam Bakoune, terzino rossonero classe 2006 che nell'ultima stagione ha guidato, spesso da capitano, la Primavera di Mister Federico Guidi, è pronto a lasciare il Milan. Il calciatore, secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, firmerà un rinnovo di contratto e successivamente verrà ceduto a titolo definitivo al Monza, in Serie B. In questo modo il club rossonero si riserva il diritto di avere una percentuale sulla cifra di rivendita del club brianzolo, se dovesse cederlo in futuro.

Bakoune è stato uno dei protagonisti delle ottime ultime tre stagioni del Milan Primavera con due apparizioni alle Final Four di Youth League, due apparizioni nel tabellone dei playoff Scudetto e una finale di Coppa Italia raggiunta quest'anno. In totale con la Primavera, Bakoune ha giocato 102 partite e segnato 3 gol. Quest'anno per lui anche un paio di panchine con Milan Futuro.

di Pietro Mazzara