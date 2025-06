Milan, è fatta per Samuele Ricci: al Torino 23 milioni di euro più 2 di bonus

vedi letture

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it poco fa, il Torino aveva fretta di chiudere Samuele Ricci al Milan entro la giornata di lunedì, e così è stato. Il centrocampista azzurro, reduce da una stagione importante da 36 presenze, una rete e due assist in tutte le competizioni con la maglia granata, sarà il primo rinforzo dell'estate rossonera dopo Luka Modric (già annunciato da Igli Tare).

Confermate anche le cifre svelatevi nel corso della scorsa settimana (LEGGI QUI): Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan per 25 milioni di euro totali, 23 di base fissa più 2 di bonus. A confermarlo con il più classico degli 'Here We Go' anche Fabrizio Romano sui propri profili social.

Adesso al ragazzo non resta altro che organizzare il ritorno in Italia, perché attualmente in vacanza, per sottoporsi poi al consueto iter di visite mediche e firme sui contratti che lo legheranno al club rossonero per le prossime stagioni.