Rilancio Milan per Jashari: 30 milioni fissi. Il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione

Il Milan vuole Ardon Jashari, Ardon Jashari vuole il Milan, ma di mezzo c'è il Club Brugge che per ora non ha dato il suo via libera alla cessione del giovane centrocampista che intanto ha chiesto ufficialmente la cessione ai belgi perchè vuole trasferirsi in rossonero. La società di via Aldo Rossi, dopo che si è vista rifiutare qualche giorno fa una prima offerta da 27 milioni di euro più tre milioni di bonus, ieri ha rilanciato e ha messo sul piatto 30 milioni di euro fissi.

DISTANZA COLMABILE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ora il Milan attende la risposta del Club Brugge, nella speranza che stavolta sia sufficiente per strappare il suo sì. Se così non fosse, la sensazione è che il Diavolo comunque non mollerà e andrà avanti a trattare, aggiungendo magari dei bonus, perchè Jashari è uno dei grandi obiettivi per il centrocampo. I belgi chiedono oggi una parte fissa di 35 milioni più almeno tre di bonus, ormai consapevole della volontà del giocatore svizzero. La distanza dunque c'è, ma sembra essere colmabile anche se il Club Brugge sta dimostrando ancora una volta di essere un cliente davvero ostico con cui trattare (ricordate la trattativa per De Ketelaere di tre anni fa?).

ANCHE XHAKA - In via Aldo Rossi sperano che la ferma volontà di Jashari di trasferirsi a Milanello possa avere un peso importante e possa convincere i belgi ad abbattere il muro che hanno alzato. Anche il connazionale Grant Xhaka, altro obiettivo del Diavolo per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri, sta spingendo affinché il Bayer Leverkusen lo lasci andare al Milan. I presupposti della trattativa sono gli stessi: il giocatore ha accettato il triennale a tre milioni di euro a stagione, mentre il club tedesco continua a chiedere più dei dieci milioni offerti dai rossoneri. Come per Jashari, anche in questo caso il Diavolo aspetta che la resistenza si indebolisca.