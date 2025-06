Ricci in chiusura, il Milan prova l'affondo per Jashari e non molla Xhaka. Ma servirà tempo e pazienza...

vedi letture

Nell'incontro di qualche giorno fa con la stampa a Casa Milan, Igli Tare, direttore sportivo milanista, ha rivelato che il reparto che verrà rivoluzionato maggiormente è certamente il centrocampo. Ed è proprio su questa zona di campo che si sta concentrando in questo momento il mercato del club rossonero che ha già chiuso l'arrivo a zero di Luka Modric che svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con il Diavolo dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid.

IN CHIUSURA RICCI - Come riferisce stamattina Tuttosport, il Milan è vicino a definire un altro colpo in mezzo al campo, cioè Samuele Ricci: mancano da risolvere le ultime questioni burocratiche, poi ci sarà la fumata bianca. Il giocatore, che si trova in vacanza in Uganda, è già stato avvertito che le visite mediche con il Diavolo potrebbero essere programmate i primi giorni della prossima settimana. Ma i rossoneri non intendono fermarsi a Modric e Ricci e stanno provando ad affondare anche per Ardon Jashari, anche se qui la questione rischia di essere molto più lunga.

SERVE PAZIENZA - Il mediano svizzero spinge per il suo trasferimento a Milanello, ma il Club Brugge per ora fa muro e non abbassa le sue pretese. Ieri in Belgio si parlava addirittura di una valutazione di 50-60 milioni di euro, ma non si tratta di cifre realistiche. I belgi vogliono 35 milioni di euro fissi più bonus per arrivare a circa 40 milioni. Il Milan è pronto a rilanciare e ad alzare la sua offerta a 30 milioni più bonus. Servirà probabilmente tempo e pazienza perchè trattare con il Cub Brugge, come dimostra anche la trattativa di tre anni fa per Charles De Ketelaere, non è per nulla semplice. Nel frattempo, il ds Tare non molla nemmeno la presa su Granit Xhaka, ma anche in questo caso c'è da pazientare perchè il Bayer Leverkusen non vorrebbe cedere il centrocampista svizzero, tantomeno ad una cifra inferiore a 15 milion di euro (il Milan al momento è fermo a circa 10 milioni).