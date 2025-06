I tifosi della Roma lo rivorrebbero, ma Allegri blinda Saelemaekers: "Resta al Milan con me"

Alexis Saelemakers ha lasciato un bel ricordo nei tifosi della Roma che lo avrebbero trattenuto volentieri dopo la stagione in prestito dal Milan, ma la trattativa tra i due club è naufragata e così il giocatore belga è tornato in rossonero. Uno dei più contenti di questo epilogo è sicuramente Massimiliano Allegri che fin dai primi colloqui con il ds milanista Igli Tare ha ribadito più volte la sua stima nei confronti di Saelemaekers.

ALLEGRI BLINDA SAELEMAEKERS - A conferma di questo c'è una curiosità raccontata nei giorni scorsi da Il Messaggero: Allegri si trova infatti in vacanza in Sardegna dove ha incontrato alcuni tifosi della Roma che gli hanno chiesto del futuro del belga. Il nuovo tecnico rossonero è stato piuttosto chiaro rispondendo ai supporters giallorossi: "Saelemaekers resta al Milan con me". Il livornese apprezza in modo particolare la duttilità di Alexis che nelle idee del Milan parte come prima alternativa a destra di Christian Pulisic, ma può giocare anche in altre posizioni: può fare il terzino destro, per esempio, così come può essere impiegato in tutti i ruoli anche sulla fascia sinistra.

LE PAROLE DI ALEXIS - Ad inizio giugno, parlando da ritiro del Belgio, l'esterno ha dichiarato sul suo futuro: "Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un'opzione. Mi trovo bene in questo club". Salvo clamorose sorprese, nella prossima stagione Saelemaekers indosserà quindi la maglia rossonera.