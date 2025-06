Bianchin: "Il Napoli nei mesi scorsi si è interessato a Jimenez, per una operazione che sarebbe arrivata a pesare 25 milioni"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Alex Jimenez: "Il Napoli nei mesi scorsi si è interessato a Jimenez, per una operazione che sarebbe arrivata a pesare 25 milioni. Il Real avrebbe dovuto riprenderlo, pagando 9 milioni al Milan, e poi girarlo al Napoli. Non è mai diventata un'ipotesi concreta perché Jimenez vuole continuare al Milan ed è storicamente legato al Madrid. Si andrà avanti così.

La prossima sfida per Alex sarà convincere Allegri a dargli spazio. In quale ruolo? Da terzino destro, probabilmente. Il Milan in quel ruolo prenderà un giocatore dal mercato – tra gli altri, piace Doué, per cui lo Strasburgo chiede 20 milioni – ma Jimenez nella sua posizione preferita se la giocherà. In passato ha avuto spazio a sinistra, dove il Milan deve costruire il dopo-Theo. E potrebbe giocare anche da esterno d’attacco, come alternativa a Pulisic oppure da equilibratore in un 4-2-3-1. Certo, per quel ruolo il primo nome ora è Saelemaekers. Allegri ha tempo per decidere: il raduno sarà solo il 7 luglio":

LA QUESTIONE TERZINO DESTRO

Emerson Royal e il Milan sono destinati a separarsi dopo solo un anno insieme: il terzino destro brasiliano era stato uno dei primi acquisti del club rossonero nella passata estate, arrivato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro. La stagione in campo è stata a tratti disastrosa e il rendimento del calciatore è stato pienamente insufficiente: con l'arrivo di Walker, la salita nelle gerarchie di Jimenez e l'infortunio lungo patito a fine gennaio, Royal non ha più visto il campo.

Oggi la soluzione più ovvia sembra essere quella della separazione: non rimarrà Walker al Milan e il club interverrà sicuramente sul mercato, ma la sensazione è che per Royal non ci sia spazio nemmeno come alternativa. Lo stesso giocatore spinge per andare, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Emerson Royal, c'è l'opzione Betis. Ieri incontro tra la dirigenza biancoverde e gli agenti. Il terzino vorrebbe andare, ipotesi prestito". Si tratterebbe, in questo caso, di un ritorno.