MN - Ricci-Milan: il Torino vuole chiudere entro lunedì

Samuele Ricci si avvicina sempre di più al Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il Torino ha intenzione di chiudere quest'operazione entro la giornata di lunedì così da poter avere liquidità importante da immettere in questo calciomercato estivo per rinforzare la rosa di Marco Baroni in vista della prossima stagione.

Lato calciatore è già tutto pronto, con Ricci che non vede l'ora di vestire la maglia rossonera al punto da voler tornare in Italia delle ferie per sostenere le visite mediche con il Diavolo.

Le cifre dell'operazione Samuele Ricci

Continuano incessanti i contatti tra il Milan e il Torino per Samuele Ricci. Stando a quanto riportato negli scorsi giorni dalla redazione di MilanNews.it (LEGGI QUI), l'accordo tra le due società si dovrebbe raggiungere per una cifra pari a 25 milioni di euro bonus compresi. Se prima era il Diavolo fiducioso di chiudere l'affare, adesso sono i granata che spingono, con il calciatore che non aspetta altro che il via libera definitivo per trasferirsi in rossonero.

di Pietro Mazzara