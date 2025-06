Tavolieri: "Non penso che il Milan possa essere il passo giusto per De Cuyper"

Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga, si è così espresso a RadioRossonera su Maxime De Cuyper, terzino che piace molto al Milan: “Interessante per il Milan perché è molto simile a Theo nel modo di gioco. Il Milan sa già come utilizzarlo e sfruttare le sue qualità al massimo. Ha ancora qualche difficoltà a difendere e questo il Milan lo sa ecco perché è ancora solo un profilo osservato. Non penso quindi che il Milan possa essere il passo giusto per lui, potrebbe essere la Roma. Il Bruges vuole dai 15 ai 20 milioni di euro ma è un po’ troppo presto per parlare di una possibilità di trattativa, per ora c’è solo interesse. Per me non è il primo sulla lista del Milan“.

LE ULTIME SUL SOSTITUTO DI THEO

"Fasce senza padroni. Theo apre all'Arabia, Tiago Santos in pole": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle prossima stagione il Diavolo potrebbe avere due nuovi terzini titolari. A sinistra è in uscita Theo Hernandez che, dopo tanti rifiuti, si trasferirà al Al Hilal di Simone Inzaghi, il quale sta spingendo da tempo per avere il francese in rosa. Per la corsia mancina, gli obiettivi sono Destiny Udogie del Tottenham, Oleksandr Zinchenko dell'Arsenal e Maxime De Cuyper del Bruges.

Per la fascia destra, invece, in pole c'è Tiago Santos, giocatore del Lille che sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gran parte dell'ultima stagione. L'alternativa è Vanderson del Monaco. Attenzione però anche alle soluzioni "interne" visto che in quel ruolo Max Allegri potrebbe adattare anche Alexis Saelemakers e Alex Jimenez.