Jovic insieme a Romero? Il serbo è sempre più vicino al Cruz Azul dell'ex rossonero Cardacio

Il futuro di Luka Jovic non sarà al Milan, che ha deciso di non esercitare l'opzione per il prolungamento di un'ulteriore stagione. Non è bastato un buon finale di stagione, che ha visto il serbo scalzare tanto Santi Gimenez che Tammy Abraham. 4 reti in 17 partite è il suo bilancio stagionale, 13 reti in 47 quello complessivo considerando anche la stagione passata.

Arrivano conferme sul possibile trasferimento in Messico del giocatore, precisamente al Cruz Azul. Club che a gennaio ha acquistato dal Milan già un giocatore, ossia Luka Romero e che recentemente ha vinto la CONCACAF Champions League. C'è un legame col Milan anche in società, considerando che il direttore sportivo è l'ex meteora rossonera Mathias Cardacio, che ai microfoni di MilanNews.it aveva dichiarato che in passato il club aveva tentato di acquistare anche Olivier Giroud.