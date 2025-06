Passerini: "Jashari obiettivo numero uno del centrocampo. C'è un cauto ottimismo"

Intervenuto ai microfoni di Rete Uno Sport su RSI, il collega del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato di Ardon Jashari e Granit Xhaka. Ecco le sue parole:

Su Jashari

"Jashari è l'obiettivo numero uno del Milan per il centrocampo. Lo vuole fortemente Allegri, lo vuole Tare perché Jashari riesce a combinare quel mix di capacità tattica e agonismo di cui il Milan ha bisogno. Sono convinto che possa essere l'uomo che fa quadrare un reparto che ha già inserito Modric, che ha 40 anni e può portare leadership ed esperienza ma sicuramente un dinamismo e un minutaggio limitato".

"Il Milan negli ultimi anni a centrocampo ha spinto tanto su giocatori di prospettiva che potevano scegliere il Milan per il nome ma anche per lanciarsi nel grande calcio, come Reijnders. Con Jashari l'idea del Milan è simile: dargli la possibilità di esibirsi in un palcoscenico come quello di San Siro per poi spiccare il volo verso la Premier League dove vi sono società che hanno un potere economico molto più forte".

Su Xhaka

"Il Milan vuole entrambi, uno non è alternativo all'altro. Jashari è un po' più caldo, vuole venire al Milan ma resta da trovare l'intesa col Brugge che è una bottega molto cara. Non sarà molto semplice, dal Milan non si aspettano una chiusura immediata, anzi. La forbice è ampia ma c'è un cauto ottimismo. Diverso il discorso di Xhaka, che vuole venire al Milan ma non c'è un'intesa col Bayer Leverkusen e il Milan non vuole spendere soldi per un giocatore dei 33 anni e che ha il contratto in scadenza l'anno prossimo".