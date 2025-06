L'ex milanista Amelia può tornare rossonero: è candidato alla panchina del Foggia

Il Foggia è chiamato a ripartire dopo un’annata a dir poco turbolenta in Serie C. I rossoneri infatti hanno innanzitutto trovato difficoltà a livello di risultati nel Girone C, a cui si è aggiunto poi il passo indietro del presidente Canonico. Una burrasca che ha portato così al play-out (vinto contro il Messina ndr) e al club che è addirittura finito in amministrazione giudiziaria.

Il futuro in poche parole non appare di certo roseo, tra dubbi sulla gestione della società e un progetto tecnico adeguato per affrontare il prossimo campionato di Serie C. La ricerca primaria ora è di un profilo in panchina su cui poter poi improntare il mercato e successivamente la stagione 2025-26. Nei giorni scorsi sono circolati tanti nomi ma, stando a quanto riportato da Antenna Sud ne sarebbe spuntato un altro a sorpresa.

Si tratta di Marco Amelia, ex portiere del Mila ne campione del Mondo nel 2006 nel gruppo portieri con Buffon e Peruzzi. Negli scorsi mesi ha allenato il Sondrio in Serie D, subentrando a Dicembre e portando la squadra alla salvezza.