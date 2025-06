Dalla Sardegna Allegri ha dettato il suo codice. La Gazzetta in apertura: "Cambio il Milan"

Il Milan ha bisogno di partire subito e farlo in anticipo rispetto alle sue rivali, così da avere tutto il tempo necessario per analizzare ciò che è necessario fare per tornare ad essere competitivi. Non c'è tempo da perdere, è questo il succo del discorso, ed il primo ad esserne consapevole è Max Allegri, che anche durante la sua vacanza in Sardegna ha dettato il codice di quello che sarà il nuovo Milan.

Doppie sedute di allenamento e big subito al lavoro, fatta eccezione per Santiago Gimenez e Luka Modric. Il resto tutti a Milanello in ritiro dal primo giorno di lavoro, con il centro sportivo rossonero che diventerà anche domicilio dei calciatori, anche se non in maniera obbligatoria. In merito ai programmi rossoneri di quest'estate, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina messo in primo piano una foto di Allegri in vacanza con tanto di titolo "Cambio il Milan", in positivo ovviamente, perché l'obiettivo è quello di superare il traguardo prima delle avversarie.