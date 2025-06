Movimenti in mediana. Il CorSport: "Jashari per forza. Ricci è del Diavolo"

Dopo l'addio di Tijjani Reijnders il centrocampo è sicuramente il reparto che subirà più variazioni in questo calciomercato. anche perché con Luka Modric e Samuele Ricci sono già due i rinforzi per quella zona di campo. Il Milan non ha però alcuna intenzione di fermarsi, visto che dopo anni si tornerà a giocare a 3 dunque ci sarà bisogno di almeno un altro innesto, che oramai è scontato dire possa essere Ardon Jashari del Club Brugge.

In merito alle trattative per il centrocampista svizzero Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Jashari per forza. Ricci è del Diavolo", ribadendo anche il fatto che per il 2002 il Milan insisterà presentando una nuova offerta al club belga, nella speranza che questa possa convincerlo una volta e per tutte a lasciar partire l'MVP dell'ultima Jupiler League.