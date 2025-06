Il programma del Milan. La Gazzetta: "il 4 luglio via ai test fisici, dal 7 tutti già in campo. Poi destinazione Asia"

La stagione del Milan è prossima a cominciare. Inizialmente il ritrovo a Milanello era previsto per il 10/11 luglio, ma Massimiliano Allegri ha voluto anticipare i tempi con l'obiettivo di guadagnarsi un vantaggio da sfruttare sulle rivali nel corso di tutta la stagione.

Del programma rossonero ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, titolando "il 4 luglio via ai test fisici, dal 7 tutti già in campo. Poi destinazione Asia", dove il Milan affronterà una serie di amichevoli di lusso prima di partire in direzione Inghilterra per altre per poi cominciare ufficialmente la stagione il 17 agosto con il Bari in Coppa Italia.