Accordo chiuso, Cairo è felice. Tuttosport: "Ricci-Milan: fatta"

Come anticipato nella giornata di ieri proprio su questi lidi, il Torino aveva fretta di chiudere la cessione di Samuele Ricci entro lunedì per riuscire ad avere liquidità da investire nel calciomercato. Neanche il tempo di dirlo che alla fine si è verificato proprio questo, anche perché nel pomeriggio di ieri è arrivato l'Here We Go definitivo per Samuele Ricci al Milan.

Di quest'operazione ne ha parlato, o meglio, scritto questa mattina anche Tuttosport, soffermandosi però più sul lato del Torino che quello rossonero. Il quotidiano ha infatti questa mattina titolato "Ricci-Milan: fatta. Al Toro va Anjorin", sottolineando il fatto che il presidente Urbano Cairo è rimasto più che soddisfatto da questa doppia operazione, perché incassando 25 milioni di per il suo, oramai ex, capitano, ne spenderà appena 5 per sostituirlo.