Accordo trovato con il Torino. La Repubblica: "Il Milan regala Ricci ad Allegri"

In un'afosa e apparentemente innocua domenica di giugno è arrivato il definitivo 'Here We Go'. Dopo giorni intensi di contatti e proposte, "Il Milan regala Ricci ad Allegri" come titolato questa mattina anche da La Repubblica.

L'oramai ex capitano del Torino, attualmente in vacanza, rientrerà presto in Italia per sottoporsi al consueto iter di visite mediche con il club rossonero, con il quale firmerà un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda l'accordo con il Torino, invece, si parla di 22 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus.