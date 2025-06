Cercasi attaccante. Il CorSport: "Guirassy, il Milan gelato"

Il Milan è alla ricerca di un attaccante alla "Olivier Giroud" in questo calciomercato, Igli Tare docet. A fronte di questo nel corso degli ultimi giorni tanti nomi sarebbero stati accostati alla formazione rossonera, da Dusan Vlahovic a Mateo Retegui, passando per Dariwin Nunez fino ad arrivare al sogno Viktor Gyokeres. L'ultimo in ordine cronologico è però Serhou Guirassy, classe 1996 del Borussia Dortmund che venne accostato con una certa insistenza al Milan già nel dicembre del 2023.

Per un motivo e per un altro, alla fine, il gambiano restò in Bundesliga trasferendosi dallo Stoccarda al BVB, ma il Diavolo sembrerebbe tornato a pensare a lui per l'attacco. Scrive però questa mattina in apertura il Corriere dello Sport che "Guirassy, il Milan gelato", in quanto il club tedesco chiederebbe per il suo attaccante la bellezza di 70 milioni di euro, cifra ben più alta rispetto al budget che la dirigenza rossonera avrebbe stanziato per questo tipo di operazione.