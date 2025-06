Tutti i pro e i contro dell’arrivo di Ricci: Modric mentore ideale, Tonali paragone suggestivo”

Nella giornata di ieri è stato raggiunto un accordo tra il Torino e il Milan per il trasferimento di Samuele Ricci, sulla base di 23 milioni di euro più 2 di bonus. Un colpo italiano, di prospettiva e che arriva a rinforzare un reparto fondamentale per il nuovo Milan di Allegri. Ricci potrà risultare utile? Vediamo i Pro e i Contro di questa operazione.

Centrocampista completo e di grande ordine tattico

Ricci si presenta come un centrocampista completo, capace di coprire diverse fasi di gioco anche se, al momento, non mostra particolari doti di eccellenza in un singolo fondamentale. Il suo principale punto di forza è la capacità di dare ordine ed equilibrio a un reparto che ha più volte dimostrato la necessità di interpreti solidi e duttili.

Costo dell'operazione fattibile, cosa rara di questi tempi

Il costo relativamente contenuto dell’operazione, se rapportato all’attuale mercato, la rende sostenibile dal punto di vista economico, configurandosi come un possibile buon affare. Un altro elemento da considerare, soprattutto in ottica di spogliatoio, è la presenza di calciatori italiani nel gruppo: un aspetto che può favorire l’identità della squadra e alimentare il senso di appartenenza.

Ricci come Tonali?

Il confronto con Sandro Tonali, per caratteristiche e prospettive, è quasi naturale: se Ricci dovesse riuscire a crescere ulteriormente, potrebbe avvicinarsi a quei livelli di rendimento. In uno scenario meno brillante, il suo percorso potrebbe ricordare quello di Marco Parolo, un centrocampista di grande affidabilità e polivalenza, capace di interpretare bene diverse situazioni di gioco senza eccellere in modo netto, salvo alcune stagioni particolarmente prolifiche in zona gol.

In sintesi, Ricci rappresenta un innesto funzionale, promosso per la sua utilità all’interno della rosa, pur non essendo quel profilo destinato a trasformare da solo la linea mediana. Tuttavia, affiancato a calciatori di maggiore esperienza e qualità come Modric, e a un altro elemento di spessore, potrebbe contribuire in modo significativo a rendere il reparto davvero competitivo.