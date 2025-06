Inter, Sucic: "Modric al Milan? Lasciamolo firmare, fino a quel momento non lo chiamo. Ma sfidarlo sarebbe bellissimo"

Petar Sucic, nuovo giocatore croato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha parlato anche del suo connazionale Luka Modric che dopo il Mondiale per Club che sta giocando con il Real Madrid diventerà una nuovo calciatore del Milan. Ecco le sue parole: "Lasciamolo firmare. Fino a quel momento, non lo chiamo. Per dieci anni ho visto il suo calcio, sfidarlo sarebbe bellissimo".

Non è la prima volta che Sucic parla di Modric negli ultimi giorni: "Modric al Milan? Non ha ancora firmato… Se firmasse… sarà bellissimo. Giocare un derby contro Modric sarebbe speciale. Abbiamo solo giocato insieme in nazionale, per noi croati lui è semplicemente il più grande di sempre, tutti vogliono essere come Luka. Non riesco a immaginare bene come sia averlo contro, ma il derby di Milano è unico, come San Siro stesso… Quando ci sono entrato per la prima volta in un Inter-Fiorentina, ho detto 'uao': non è uno stadio, è la casa del calcio" le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.