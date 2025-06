Il Bologna saluta Pobega e Calabria: il centrocampista torna al Milan, il terzino è svincolato

vedi letture

Oggi si chiude ufficialmente la stagione 2024-2025 e il Bologna, attraverso X, ha voluto salutare tre giocatori che non sono stati riscattati o confermati per la prossima annata, vale a dire Davide Calabria, Tommaso Pobega ed Estanis Pedrola. Il terzino era arrivato in rossoblu a gennaio con un contratto di sei mesi che però non è stato rinnovato e sarà dunque svincolato. Gli altri due giocatori invece erano in prestito e non sono stati riscattati: il centrocampista rientrerà al Milan, l'attaccante tornerà alla Sampdoria.

Questo il messaggio di saluto del Bologna per questi tre calciatori: "Grazie ragazzi per questa bellissima stagione passata insieme e culminata con la storica vittoria della Coppa Italia. In bocca al lupo per il vostro futuro".