Il Lione di Fonseca riparte da una donna:. Michele Kang nuova presidente

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La donna d'affari statunitense Michele Kang è stata nominata presidente dell'Olympique Lyonnais in sostituzione di John Textor che si è dimesso dal suo incarico all'OL e dal consiglio di amministrazione del club: lo ha annunciato la società transalpina. "Michele Kang è la scelta ideale per guidare l'OL nella fase successiva e ho piena fiducia in lei e nell'OL, che usciranno più forti sotto la sua guida", afferma Textor, citato nel comunicato del club che è stato retrocesso in Ligue 2 dalla "Direction nationale du contrôle de gestion" (DNCG) il 24 giugno. Taxtor rimane il proprietario del club.

All'età di 66 anni, la signora Kang, già presidente e proprietaria dell'OL Lyonnes (ex OL femminile), è anche nominata amministratore delegato di Eagle Football Group (ex OL Group) che sovrintende tutte le attività del club di cui fa parte dal settembre 2023. Essa "svolgerà un ruolo attivo a sostegno della direzione esecutiva dell'Olympique Lyonnais, in particolare dirigendo la procedura di ricorso del club presso la Direction nationale du contrôle de gestion", sottolinea l'OL che spera, grazie a questo cambio di direzione, influenzare la posizione del controllore finanziario del calcio francese. (ANSA).